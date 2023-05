JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana dan obligasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Di dunia pasar modal, instrumen investasi yang tersedia cukup beragam, salah satunya adalah obligasi. Obligasi tentunya berbeda dengan instrumen investasi pasar modal lainnya seperti saham maupun reksa dana.

Obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh negara atau korporasi menawarkan keuntungan atau imbal hasil dari besaran kupon yang diberikan kepada investor.

Jika Anda saat ini sudah berinvestasi saham atau reksa dana, Anda juga dapat menerapkan diversifikasi di instrumen obligasi.

Saat ini, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) tengah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan III MNC Kapital Tahap II Tahun 2023.

Bagaimana strategi diversifikasi yang dapat Anda terapkan? Jangan lewatkan Instagram Live ā€œDiversifikasi Investasi dengan Obligasiā€ pada Selasa (23/5/2023) pukul 11.00 WIB bersama Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka, Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas Hary Herdiyanto, dan Economist & Fixed Income Analyst PT MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang.

Saksikan melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas atau melalui @motiontradeid!

