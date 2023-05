JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Shinhan Asset Management Indonesia mengadakan promo di Mei bertajuk “AMeizing Bogo”.

Investor berkesempatan memenangkan unit penyertaan Reksa Dana Shinhan Balance Fund senilai Rp100.000 untuk 20 investor pertama yang melakukan pembelian produk reksa dana Shinhan Money Market Fund senilai minimum Rp1.000.000 melalui aplikasi MotionTrade.

Promo ini berlaku untuk pembelian pada periode 22 Mei 2023 hingga 22 Juni 2023. Pemenang yang berhak memperoleh cashback unit penyertaan adalah yang tidak melakukan penjualan reksa dana Shinhan Money Market Fund hingga tanggal 22 Agustus 2023. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link berikut: bit.ly/SHINHANBOGOMT

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi _seamless experience_. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, _Invest with The Best_!

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif menggandeng berbagai aset manajemen untuk memberikan promo menarik untuk investor.

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.