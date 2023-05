JAKARTA- Inilah RS mewah milik konglomerat Boenjamin Setiawan atau yang kerap disapa Dokter Boen.

Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (29/5/2023), RS mewah milik konglomerat Boenjamin Setiawan alias Dokter Boen adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga yang sudah didirikan sejak 1989. Adapun pemiliknya sudah meninggal dunia pada 4 April 2023

Kini Boenjamin dan keluarganya tercatat memiliki kekayaan yang tak berseri. Pada 2022, majalah Forbes mencatat kekayaannya mencapai USd4,8 miliar atau setara dengan Rp 72 triliun.

Selain itu, sosok Boenjamin Setiawan merupakan anak yang lahir dari keluarga tukang kerupuk sederhana. Boenjamin Setiawan memulai pendidikan Sekolah Dasar di Tegal.

Setelah tamat SD, dia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan SMP dan SMA-nya. Setelah lulus SMA, Boenjamin kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus sebagai dokter pada 1958.

Boenjamin kemudian melanjutkan pendidikannya keluar negeri yaitu di University of California. Di sana dia mendapat gelar Ph.D dengan disertasi berjudul The Inhibition of Alcohol Dehydrogenate by Chlor Promazine, an Other Phcnothiazinc Derivatif.

Sebelum terjun ke bidang bisnis, Dr. Boen sapaan akrabnya sempat mengajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia selama beberapa tahun.

Sebagai informasi, rumah sakit tersebut pertama kali didirikan di Jatinegara dengan kapasitas 35 tempat tidur. RS Mitra Keluarga pun kian berkembang hingga pada 1992-1995 rumah sakit tersebut membuka cabang di Bekasi Barat dengan kapasitas 412 tempat tidur.

Di tahun-tahun setelahnya, RS Mitra Keluarga kian bertumbuh. Tahun 1998 dibuka Mitra Kemayoran dan RS Internasional Bintaro. Tak hanya itu saja, RS Mitra Keluarga juga buka di Surabaya. Bahkan di akhir tahun 2000 jumlah tempat tidur di rumah sakit tersebut sudah mencapai 715 buah.

Meski pada 2001 perusahaan ini harus menjual sisa sahamnya di RS Mitra Keluarga Jatinegara dan RS Internasional Bintaro, namun pada 2002-2005 rumah sakit ini mampu berkembang lagi dengan membuka RS Mitra Keluarga Kelapa Gading dan Bekasi Timur.

Tahun 2008-2010, perusahaan ini mulai mengoperasikan RS Mitra Keluarga Depok, Tegal, dan Waru. Di akhir tahun 2010 jumlah tempat tidur pada RS Mitra Keluarga sudah bertambah hingga 1.369 buah.

Berlanjut pada tahun 2011-2014 di mana RS Mitra Keluarga Cibubur dan Kenjeran mulai dioperasikan dengan total tempat tidur yang beroperasi mencapai 1.647. Lalu pada 2015 perusahaan ini mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode ticker MIKA.

Di tahun yang sama, RS Mitra Keluarga Kalideres dibuka dan setahun setelahnya perusahaan tersebut berhasil mengakuisisi PT Rumah Kasih (Kasih Group) dengan 7 jaringan rumah sakit.

Kemudian pada 2018 RS Mitra Keluarga Gadung Serpong mulai beroperasi disusul dengan pengakuisisian RS Bina Husada dan pembukaan beberapa rumah sakit lainnya di kawasan Jabodetabek dan yang terbaru pada 2022 perusahaan tersebut mulai mengoperasikan RS Mitra Keluarga Deltamas dan menjadi rumah sakit ke-2.

Demikian RS Mewah Milik Konglomerat Boenjamin Setiawan.

(RIN)

