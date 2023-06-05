Ternyata Ini Sosok Pemilik BSD City

JAKARTA- Ternyata ini sosok pemilik BSD City menarik untuk dikulik. Saat ini sektor properti di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena ada pemiliknya ini ternyata masuk daftar orang kaya di Indonesia.

Salah satunya pemilik BSD City yang terletk wilayah Tanggerang Selatan. Apalagi kawasan ini dikenal dengan kawasan elit dan memiliki harga tinggi.

Ternyata ini sosok pemilik BSD City yang dikelola oleh Sinar Mas Land yang merupakan salah satu anak usaha dari Sinar Mas Group. Sementara itu, Sinar Mas Group sendiri dibangun oleh konglomerat RI, Eka Tjipta Widjaja.

Eka Tjipta Widjaja yang meninggal pada Januari 2019 menempati posisi kedua sebagai orang terkaya di Indonesia. Adapun harta kekayaan dari keluarga Widjaja mencapai USD11,9 miliar atau setara Rp170 triliun (mengacu kurs Rp14.300 per USD).