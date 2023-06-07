Menko Luhut: Dekarbonisasi Jangan Hanya Wacana tapi Aksi Nyata

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap keinginannya untuk mewujudkan dekarbonisasi untuk menurunkan emisi gas buang. Ia pun mengajak masyarakat dunia untuk melakukan aksi nyata.

“Sudah terlalu sering kita berwacana tetapi tidak ada hasil yang nyata dalam upaya mencegah kenaikan suhu Bumi 1,5 derajat Celcius. Saya mengajak semua pihak untuk melakukan aksi nyata dan itu bisa dilakukan di Indonesia karena begitu banyak proyek yang bisa dikerjakan di Indonesia,” kata Luhut.

Adapun hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi panel bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu dan Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada Catherine McKenna.

Dalam diskusi tersebut, Luhut mengungkapkan Indonesia sudah membuat peta jalan yang jelas untuk mencapai target net zero tanpa harus mengganggu upaya mengejar tingkat pertumbuhan demi kesejahteraan rakyat.