Orang Terkaya Argentina Bukan Lionel Messi, Ini Sosoknya

JAKARTA - Menguak siapa orang terkaya di Argentina sangat menarik. Ketika membicarakan Argentina tentunya yang akan disorot ialah sang bintang sepak bola dunia Lionel Messi yang sudah membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Menjadi bintang sepak bola dengan bayaran termahal ke-2 di dunia, tentunya Messi memiliki harta yang tidak sedikit. Ia diketahui memiliki harta kekayaan mencapai USD600 juta atau setara Rp8,9 triliun.

Namun, Messi bukanlah orang terkaya di Argentina. Orang terkaya di Argentina ialah Marcos Galperin yang merupakan bos dari platform e-commerce bernama MercadoLibre atau lebih dikenal eBay Amerika Latin.

Adapun MercadoLibre saat ini beroperasi di 18 negara Amerika Latin dan Portugal. Perusahaan ini juga telah menjadi perusahaan publik pada 2007 di Nasdaq.