HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab Rayap Doyan Makan Uang

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:48 WIB
Ini Penyebab Rayap Doyan Makan Uang
Alasan rayap doyan makan uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini penyebab rayap doyan makan uang kertas. Anda pernah mendengar cerita masyarakat kehilangan uang dikarenakan oleh rayap? Cerita ini fakta adanya.

Karena tidak jarang rayap juga memakan kertas, buku, bahkan uang. Ya, Rayap bisa memakan kertas dan/atau bahan apa pun di properti Anda yang terbuat dari kertas.

Selain itu, ini alasan kenapa rayap suka makan uang dikarenakan adanya bahan pembuatan kertas yang juga menarik serangga untuk memakannya. Maka dari itu serangga tidak ragu untuk memakannya apalagi ada banyaknya uang.

Diketahui, bahwa uang kerta memiliki kandungan selulosa yang dimakan oleh rayap, jadi tidak ada alasan untuk berpikir bahwa rayap tidak bisa memakan uang.

Masih ingat pemberitaan mengenai uang tabungan milik masyarakat yang rusak dimakan rayap karena disimpan di rumah.

Diketahui, warga bernama Samin membawa uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 yang rusak dimakan rayap di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Pada Selasa 13 September 2022.

Halaman:
1 2
