Special Report: IKN Siap Bersolek, 11 Ribu PNS Pindah pada 2024

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) terus dilakukan. Berbagai kemudahan izin berinvestasi hingga insentif demi mengundang investor masuk ke IKN sudah ditebar pemerintah karena untuk membangun IKN membutuhkan dana multiyears yang tidak hanya tergantung dari APBN semata.

Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan pembangunan IKN dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.

Menurut catatan, proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran Rp466 triliun yang terdiri dari APBN sekira Rp89,4 triliun, KPBU dan swasta sekira Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD sekira Rp123,2 triliun

Pembangunan IKN masuki babak baru yang ditandai dengan pemilihan logo IKN Nusantara pada Mei 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan logo IKN Nusantara bertema Pohon Hayat didesain oleh Aulia Akbar.

Logo ini terinspirasi dari pohon hayat sebagai sumber kehidupan dengan lima akarnya melambangkan Pancasila, 7 batangnya mewakili pulau besar di Indonesia, dan 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi.

Di sisi lain, pemerintah juga akan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Revisi UU IKN ini akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi UU IKN ini diharapkan investasi masuk ke IKN bisa dipercepat dan hambatan investasi bisa diatasi.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jokowi telah menugaskan menteri terkait untuk mempercepat pembangunan Bandara VVIP di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar demi memuluskan pembangunan Bandara VVIP di IKN.

Jokowi menyakini IKN akan menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.

“Pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju,” tegas Jokowi.