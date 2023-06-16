Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Harap Kepemimpinan Bukan Seperti Meteran Pom Bensin

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:04 WIB
Jokowi Harap Kepemimpinan Bukan Seperti Meteran Pom Bensin
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kepemimpinan ibarat tongkat estafet yang harus terus maju ke depan.

Namun, dia berharap kepemimpinan tidak seperti meteran pom bensin.

"Kepimpinan ibarat tongkat estafet. Selagi kepimpinan itu seperti tongkat estafet bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu pak dimulai dari nol ya, tunjukkan ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada peluncuran Indonesia Emas 2045 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Kepemimpinan meteran pom bensin, kata Jokowi, diibaratkan maju mundur. Bahkan, maju mundurnya kepemimpinan bisa diibaratkan seperti senam poco-poco.

"Apakah kita mau seperti itu? Enggak, ndak kan. Masa kaya meteran pom bensin, mestinya kalau sudah TK SD SMP kepemimpinan berikutnya masuk SMA universitas. Nanti kepemimpinan berikutnya masuk ke S2 S3 mestinya seperti itu. Tidak maju mundur poco poco," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
