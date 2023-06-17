Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mensos Risma Gandeng Pengusaha Skala Nasional Beri Pelatihan Wirausaha bagi Warga NTT

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |21:41 WIB
Mensos Risma Gandeng Pengusaha Skala Nasional Beri Pelatihan Wirausaha bagi Warga NTT
Mensos Risma gandeng pengusaha skala Nasional beri pelatihan wirausaha untuk warga NTT. (Foto: dok Kemensos)
A
A
A

KUPANG - Datang ke Kupang untuk ke sekian kalinya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memboyong pengusaha skala nasional untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pelibatan swasta adalah bentuk komitmen Kementerian Sosial untuk menyuguhkan training berkualitas bagi penerima manfaat.

"Saat saya kunjungan sebelumnya itu, saya sangat prihatin bahwa banyak anak-anak muda di NTT (yang belum dapat pekerjaan). Nah dari situ muncul ide (pelatihan)," katanya di hadapan awak media, Sabtu (17/6/2023).

Dikatakan Mensos, secara kebetulan ia mendapat tawaran dari mitra dan dunia usaha untuk bekerja sama memberikan pelatihan kepada masyarakat NTT. Untuk memperbanyak jenis pelatihan, ia juga mengontak mitra lainnya agar turut berpartisipasi.

"Nah, kemudian ternyata saya dapat tawaran dari Dailybox. Saya juga kontak Honda untuk Mitra Pinasthika Mustika (MPM) dan SETC (Sampoerna Enterprenership Training Center) untuk bantu kami menangani anak-anak di NTT ini," ujarnya.

Ia juga bersyukur, ternyata Dailybox punya program untuk membuat Dailybox Campus. "Akhirnya kita sepakatkan kita akan mulai pelatihan pada hari ini," ucapnya.

Pelatihan pun digelar sebagai bagian dari Roadshow Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan dilaksanakan di Sentra Efata Kupang, Jalan Timor Raya KM 36, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 500 peserta hadir secara luring di lokasi acara, dan peserta yang terhubung secara daring dari seluruh Indonesia.

Mensos Risma dan pengusaha skala Nasional beri pelatihan wirausaha untuk warga NTT. (Foto: dok Kemensos) 


Peserta yang hadir langsung adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Kupang dan Kabupaten Kupang (baik yang belum dan yang sudah memiliki usaha), PM residensial Sentra Efata Kupang, pelajar SMK di Kota Kupang, serta PM lain yang berasal dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement