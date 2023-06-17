Mensos Risma Gandeng Pengusaha Skala Nasional Beri Pelatihan Wirausaha bagi Warga NTT

KUPANG - Datang ke Kupang untuk ke sekian kalinya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memboyong pengusaha skala nasional untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pelibatan swasta adalah bentuk komitmen Kementerian Sosial untuk menyuguhkan training berkualitas bagi penerima manfaat.

"Saat saya kunjungan sebelumnya itu, saya sangat prihatin bahwa banyak anak-anak muda di NTT (yang belum dapat pekerjaan). Nah dari situ muncul ide (pelatihan)," katanya di hadapan awak media, Sabtu (17/6/2023).

Dikatakan Mensos, secara kebetulan ia mendapat tawaran dari mitra dan dunia usaha untuk bekerja sama memberikan pelatihan kepada masyarakat NTT. Untuk memperbanyak jenis pelatihan, ia juga mengontak mitra lainnya agar turut berpartisipasi.

"Nah, kemudian ternyata saya dapat tawaran dari Dailybox. Saya juga kontak Honda untuk Mitra Pinasthika Mustika (MPM) dan SETC (Sampoerna Enterprenership Training Center) untuk bantu kami menangani anak-anak di NTT ini," ujarnya.

Ia juga bersyukur, ternyata Dailybox punya program untuk membuat Dailybox Campus. "Akhirnya kita sepakatkan kita akan mulai pelatihan pada hari ini," ucapnya.

Pelatihan pun digelar sebagai bagian dari Roadshow Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan dilaksanakan di Sentra Efata Kupang, Jalan Timor Raya KM 36, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 500 peserta hadir secara luring di lokasi acara, dan peserta yang terhubung secara daring dari seluruh Indonesia.

Peserta yang hadir langsung adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Kupang dan Kabupaten Kupang (baik yang belum dan yang sudah memiliki usaha), PM residensial Sentra Efata Kupang, pelajar SMK di Kota Kupang, serta PM lain yang berasal dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.