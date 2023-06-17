Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Putri Ariani hingga Total Hadiah Bila Juara America's Got Talent 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |04:33 WIB
5 Fakta Putri Ariani hingga Total Hadiah Bila Juara America's Got Talent 2023
Fakta Putri Ariani Memukau Dunia. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Putri Ariani menjadi sorotan dunia. Tidak hanya mengharumkan nama Indonesia, dirinya berhasil memukau dunia di ajang kompetisi bakat skala internasional America’s Got Talent.

Dalam ajang tersebut, Putri Ariani menunjukkan bakat menyanyinya dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul ‘Loneliness’. Suara merdu dan lagu ciptaannya tersebut pun mampu menarik perhatian para juri sehingga Putri mendapatkan Golden Buzzer, di mana ia bisa langsung ke babak semifinal.

Dirangkum Okezone, Sabtu (17/6/2023) berikut ini fakta-fakta Putri Ariani.

1. Siapa Putri Ariani?

Ternyata nama Putri Ariani bukanlah nama asli peraih Golden Buzzer AGT 2023 tersebut. Berbeda dengan nama panggungnya, nama asli gadis kelahiran 31 Desember 2005 tersebut adalah Ariani Nisma Putri. Ia juga diketahui menggunakan nama aslinya tersebut pada beberapa media sosialnya.

2. Pemenang Indonesia’s Got Talent 2014

Sebelum mengikuti kompetisi internasional America’s Got Talent, ternyata Putri sebelumnya juga pernah mengikuti audisi Indonesia’s Got Talent pada 2014 lalu dan keluar sebagai pemenang.

3. Impian Putri

Putri Ariani diketahui memiliki impian untuk masuk ke kampus musik top The Juilliard School yang berlokasi di Lincoln Center, New York, Amerika Serikat. Adapun untuk masuk ke kampus top tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Melansir laman resmi The Juilliard School, anggaran siswa di tahun akademik 2023/2024 bisa mencapai miliaran rupiah. Untuk biaya pendidikan di The Juilliard School diketahui sebesar USD53.300 atau sekitar Rp790 juta. Sementara itu, sebagian besar siswa yang masuk ke kampus tersebut biasanya akan tinggal di asrama dengan kamar ganda. Untuk biaya asrama termasuk meal plan seharga USD 21.340 atau sekitar Rp 316 juta.

Adapun setiap siswa juga diharuskan membayar asuransi kesehatan sebesar USD 3.000 atau Rp 44 juta. Selain itu, siswa juga dibebankan biaya orientasi sebesar USD 250 atau Rp3,7 juta. Jadi, jika ditotal maka siswa wajib membayar sebesar USD77.890 atau Rp1,5 miliar.

