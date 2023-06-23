Ini Kronologi Pesawat SAM Air Hilang Kontak hingga Jatuh di Papua

JAKARTA - Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) dengan registrasi PK-SMW Tipe Cessna Grand Caravan C208B hilang kontak dalam perjalanan menuju Bandara Ilaga, Papua. Pesawat tersebut ditemukan jatuh di hutan belantara Papua Pegunungan.

Maskapai Semuwa Air yang hilang kontak dari Elelim tersebut membawa 6 orang dalam pesawat yang terdiri dari pilot, Kopilot dan empat penumpang.

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi mengatakan, pesawat tersebut berangkat dari Bandara Elelim menuju Bandara Ilaga 10.53 WIT telah hilang kontak pada pukul 11.07 WIT, pada koordinat POIK (16 NM arah selatan dari Bandara Elelim).

Pesawat penerbangan dari Bandara Elelim menuju Distrik Piok, Kabupaten Yalimo itu sempat hilang kontak setelah 7 menit take off, pukul 10.53 WIT, Jumat (23/6/2023).

"Benar, tale off dari elelim 10.53 WIT kemudian hilang kontak setelah 7 menit take off,” kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, AirNav Indonesia saat ini masih terus melakukan pencarian pesawat Semuwa Air yang hilang kontak di pegunungan Papua.