Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kronologi Pesawat SAM Air Hilang Kontak hingga Jatuh di Papua

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:44 WIB
Ini Kronologi Pesawat SAM Air Hilang Kontak hingga Jatuh di Papua
Pesawat Hilang Kontak dan Jatuh di Pegunungan Papua. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) dengan registrasi PK-SMW Tipe Cessna Grand Caravan C208B hilang kontak dalam perjalanan menuju Bandara Ilaga, Papua. Pesawat tersebut ditemukan jatuh di hutan belantara Papua Pegunungan.

Maskapai Semuwa Air yang hilang kontak dari Elelim tersebut membawa 6 orang dalam pesawat yang terdiri dari pilot, Kopilot dan empat penumpang.

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi mengatakan, pesawat tersebut berangkat dari Bandara Elelim menuju Bandara Ilaga 10.53 WIT telah hilang kontak pada pukul 11.07 WIT, pada koordinat POIK (16 NM arah selatan dari Bandara Elelim).

Pesawat penerbangan dari Bandara Elelim menuju Distrik Piok, Kabupaten Yalimo itu sempat hilang kontak setelah 7 menit take off, pukul 10.53 WIT, Jumat (23/6/2023).

"Benar, tale off dari elelim 10.53 WIT kemudian hilang kontak setelah 7 menit take off,” kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, AirNav Indonesia saat ini masih terus melakukan pencarian pesawat Semuwa Air yang hilang kontak di pegunungan Papua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/320/2885162/airnav-ungkap-utang-maskapai-rp1-5-triliun-berikut-daftarnya-0ncbROiZIQ.jpg
AirNav Ungkap Utang Maskapai Rp1,5 Triliun, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/320/2884881/minta-pmn-rp659-miliar-airnav-incar-teknologi-navigasi-penerbangan-setara-singapura-dan-australia-UDgkxGVs90.jpg
Minta PMN Rp659 Miliar, Airnav Incar Teknologi Navigasi Penerbangan Setara Singapura dan Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/17/320/2631026/gunung-anak-krakatau-erupsi-airnav-rute-penerbangan-aman-OtIvDTyboU.png
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Airnav: Rute Penerbangan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/05/320/2209466/erick-thohir-tunjuk-pramintohadi-sukarno-sebagai-dirut-airnav-swWCBcOhrK.jpg
Erick Thohir Tunjuk Pramintohadi Sukarno sebagai Dirut AirNav
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/22/320/2187226/erick-thohir-angkat-dirjen-perhubungan-udara-jadi-ketua-dewan-pengawas-airnav-MAvv2ZHj5l.jpg
Erick Thohir Angkat Dirjen Perhubungan Udara Jadi ketua Dewan Pengawas AirNav
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/10/320/1639318/hore-sebentar-lagi-jalur-selatan-jawa-bisa-dilintasi-pesawat-uZvTciIwWe.jpg
Hore, Sebentar Lagi Jalur Selatan Jawa Bisa Dilintasi Pesawat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement