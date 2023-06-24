Advertisement
HOME FINANCE

HUT DKI Jakarta, BTN Jakarta Run 2023 Siap Digelar

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:57 WIB
HUT DKI Jakarta, BTN Jakarta Run 2023 Siap Digelar
BTN Jakarta Run 2023
JAKARTA-PT Bank Tabungan Negara (Persero) bersama Pemprov DKI Jakarta akan menggelar ajang lari bergensi bertaraf internasional di Jakarta pada akhir tahun ini. Bank BTN akan menjadi pendukung tunggal pada kegiatan tersebut.

Ajang lari internasional “BTN Jakarta Run 2023” merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta ke-496.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando mengaku, perseroan sangat bersyukur bisa berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar ajang BTN Jakarta Run 2023.

“Jakarta adalah milik kita karena kita bekerja dan ada di Jakarta sebagai ibukota kebanggaan bersama. Momen inilah yang mendasari mengapa BTN hadir dalam kegiatan marathon sebagai rangkaian acara HUT DKI Jakarta ke-496, disamping banyak penggemar olahraga lari baik dari dalam maupun luar negeri yang membutuhkan ruang dan sekarang Bersama Pemprov DKI kita siapkan sebagai BTN Jakarta Run 2023,” ujar Ramon di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Ramon menambahkan dalam kegiatan tersebut Bank BTN juga mengajak UMKM lokal untuk ikut serta memasarkan produknya pada booth di area penyelenggaraan serta bersama-sama dengan Pemprov DKI mengangkat dan mempromosikan produk, kuliner dan budaya lokal, sehingga dapat memacu pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
