HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia 6 Jenis Pohon yang Sering Dilihat di Jalan Tol

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:15 WIB
Ini Dia 6 Jenis Pohon yang Sering Dilihat di Jalan Tol
Jenis Pohon yang Ada di Jalan Tol. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA - Pohon menjadi salah satu pemandangan yang sering dilihat saat melintasi jalan tol. Kehadiran pohon ini pun menambah estetika dengan segudang kebaikan bagi lingkungan dan pengguna jalan.

Lantas jenis pohon apa yang yang sebenarnya sering kita lihat di jalan tol?

Mengutip informasi dari instagram PUPR_Binar Marga, kehadiran pepohonan di lingkungan jalan tol memberi banyak manfaat, mulai dari mengurangi polusi, mencegah erosi, meningkatkan serapan air, memecah angin hingga mengurangi silau.

Adapun jenis-jenis pepohonannya sebagai berikut:

1. Pohon trembesi

Pohon hujan paling tinggi menyerap karbondioksida. Banyak dijumpai di Jalan Tol Cikampek-Palimanan, Tol Semarang-Batang, Tol Ngawi-Kertosono serta Tol Surabaya-Mojokerto.

2. Pohon Tabebuya

Pohon indah yang daunnya tak mudah rontok dan berakar kuat. Banyak ditanami di Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Tol Becakayu hingga Tol Akses Tanjung Priok.

3. Pohon Pucuk Merah

Pohon yang bisa mengurangi polutan dan menyimpan banyak cadangan air. Banyak dijumpai di JORR W2 Utara Ruas Ulujami-Kebon Jeruk, Jalan Tol Solo-Ngawi dan Jalan Tol Medan-Binjai.

4. Pohon Mahoni

Pohon berdaun rindang dan panjang umur. Banyak ditanami di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jagorawi.

