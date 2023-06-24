Advertisement
SMART MONEY

Kartu Prakerja Bikin Pengangguran Dapat Kerja dan Punya Usaha? Cek 3 Faktanya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |04:16 WIB
Kartu Prakerja Bikin Pengangguran Dapat Kerja dan Punya Usaha? Cek 3 Faktanya
Pendaftaran kartu prakerja gelombang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Program Kartu Prakerja dinilai memberi banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Di mana yang awalnya pengangguran menjadi dapat pekerjaan, bahkan membuka usahanya sendiri setelah mengikuti program Kartu Prakerja tersebut.

Keberhasilan program Kartu Prakerja dalam mengatasi pengangguran di Indonesia ini terbukti dari alumni-alumni Prakerja yang mulai membuka bisnis UMKM sendiri serta jumlah peserta Kartu Prakerja yang semakin meningkat sejak diluncurkan pertama kali pada 2020.

Dirangkum Okezone, Sabtu (24/6/2023) berikut ini fakta Kartu Prakerja buktikan pengangguran bisa dapat kerja dan punya usaha.

1. Dapat kerja

Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mencatat ada sekitar 24% peserta Prakerja yang awalnya pengangguran mengaku sudah mendapatkan pekerjaan atau bahkan berwirausaha setelah menyelesaikan kursus hingga menerima insentif dari Prakerja.

2. Buka usaha

Adapun para alumni Prakerja mengungkap bahwa mereka mulai berwirausaha dan membuka usahanya sendiri setelah mengikuti program Kartu Prakerja. Dina, salah satu alumni Prakerja yang merupakan pemilik dari bisnis kuliner Mie Ayam dan Seblak mengatakan bahwa ia mengikuti program tersebut pada 2020 lalu dan saat ini usahanya sudah sangat berkembang.

Dia juga mengatakan telah menjadi pembicara di sejumlah seminar tentang kewirausahaan berkat ilmu yang diperolehnya selama mengikuti kelas pelatihan UMKM melalui Prakerja.

