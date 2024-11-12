Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja

JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp4,2 juta dari Kartu Prakerja. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan mendapat saldo DANA gratis sebesar Rp4,2 juta dari Kartu Prakerja.

Adapun Program Kartu Prakerja ini merupakan program dari pemerintah untuk melakukan pengembangan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan/atau pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi.

Program ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat. Berikut adalah syarat mendaftar Program Kartu Prakerja dilansir dari laman resminya:

- Warga negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun.

- Tidak sedang menempuh pendidikan formal (sekolah atau kuliah).

- Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang mengalami PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

- Bukan merupakan seorang Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD

- Maksimal hanya 2 NIK (2 orang) dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

BACA JUGA: 7 Aplikasi Penghasil Saldo DANA

Dengan mengikuti Program Kartu Prakerja, masyarakat akan mendapat peningkatan kompetensi kerja sesuai dengan keinginannya. Terdapat banyak pelatihan dan kursus seperti menjahit, bertani, menulis, digital marketing, SEO dan lain sebagainya.

Selain itu, setiap peserta Program Kartu Prakerja juga akan mendapatkan uang sebesar Rp4,2 juta. Uang ini akan dipotong sebesar Rp3,5 juta untuk membeli sejumlah pelatihan yang sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi.

Kemudian, Rp600.000 dari uang tersebut dapat ditarik ke rekening bank atau menjadi saldo DANA milik penerima. Peserta juga bisa mendapat tambahan Rp100.000 dengan cara mengisi survei pasca pelatihan sebanyak 2 kali dimana masing-masing survey akan diberi Rp50.000.