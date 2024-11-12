Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |12:14 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja
Link klaim DANA Ro4,2 juta dari Prakerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp4,2 juta dari Kartu Prakerja. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan mendapat saldo DANA gratis sebesar Rp4,2 juta dari Kartu Prakerja.

Adapun Program Kartu Prakerja ini merupakan program dari pemerintah untuk melakukan pengembangan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan/atau pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi.

Program ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat. Berikut adalah syarat mendaftar Program Kartu Prakerja dilansir dari laman resminya:

- Warga negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun.

- Tidak sedang menempuh pendidikan formal (sekolah atau kuliah).

- Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang mengalami PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

- Bukan merupakan seorang Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD

- Maksimal hanya 2 NIK (2 orang) dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Dengan mengikuti Program Kartu Prakerja, masyarakat akan mendapat peningkatan kompetensi kerja sesuai dengan keinginannya. Terdapat banyak pelatihan dan kursus seperti menjahit, bertani, menulis, digital marketing, SEO dan lain sebagainya.

Selain itu, setiap peserta Program Kartu Prakerja juga akan mendapatkan uang sebesar Rp4,2 juta. Uang ini akan dipotong sebesar Rp3,5 juta untuk membeli sejumlah pelatihan yang sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi.

Kemudian, Rp600.000 dari uang tersebut dapat ditarik ke rekening bank atau menjadi saldo DANA milik penerima. Peserta juga bisa mendapat tambahan Rp100.000 dengan cara mengisi survei pasca pelatihan sebanyak 2 kali dimana masing-masing survey akan diberi Rp50.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/320/3071429/6-fakta-kartu-prakerja-berlanjut-di-era-prabowo-5LAWoFWnlP.jpg
6 Fakta Kartu Prakerja Berlanjut di Era Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070538/kartu-prakerja-berlanjut-di-2025-insentif-naik-dari-rp3-5-juta-THIpadY6BA.jpg
Kartu Prakerja Berlanjut di 2025, Insentif Naik dari Rp3,5 Juta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070348/kartu-prakerja-bisa-angkat-kelas-menengah-yang-turun-kelas-keputusan-di-tangan-prabowo-4Nt2DV8J6p.jpg
Kartu Prakerja Bisa Angkat Kelas Menengah yang Turun Kelas? Keputusan di Tangan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3070248/tembus-18-9-juta-pekerja-program-kartu-prakerja-2025-tunggu-keputusan-prabowo-IAVpzDZ4Ly.jpg
Tembus 18,9 Juta Pekerja, Program Kartu Prakerja 2025 Tunggu Keputusan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3044869/kapan-hasil-pengumuman-prakerja-gelombang-71-cek-di-sini-hI6Z07iP3y.jpg
Kapan Hasil Pengumuman Prakerja Gelombang 71? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/320/3031254/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-70-ditutup-hari-ini-cek-syarat-hingga-cara-daftarnya-ADPe7IIafI.jpg
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 70 Ditutup Hari Ini! Cek Syarat hingga Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement