Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kartu Prakerja Berlanjut di 2025, Insentif Naik dari Rp3,5 Juta?

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |15:35 WIB
Kartu Prakerja Berlanjut di 2025, Insentif Naik dari Rp3,5 Juta?
Kartu Prakerja Berlanjut di 2025. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Keberlanjutan Program Kartu Prakerja (Prakerja) akan ditentukan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Di mana program ini sudah dijalankan selama lebih dari 5 tahun dan memberikan manfaat bagi 18,9 juta penerima dari 514 Kabupaten Kota.

Selain itu, program ini juga telah di ikuti oleh kelompok rentan seperti perempuan, keluarga miskin, disabilitas, dan mereka dari daerah 3T.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, mewakili Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Kartu Prakerja masih perlu dibicarakan.

“Program itu nanti akan dibahas kemudian. Karena memang dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi kemungkinan akan dilanjutkan. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya dalam acara perayaan Prakerja, Kamis (3/10/2024).

Selanjutnya, Prakerja ini juga dikaitkan dengan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang akan diintegrasikan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kedua program dengan menyelaraskan insentif pelatihan yang diberikan kepada peserta.

Saat ini, insentif dari program Prakerja lebih tinggi dibandingkan insentif pelatihan JKP. Insentif pelatihan JKP saat ini sebesar Rp1 juta, dan ada rencana untuk meningkatkannya menjadi Rp2,4 juta. Sementara itu, insentif untuk program Prakerja mencapai Rp3,5 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/622/3084822/cara-klaim-saldo-dana-gratis-rp4-2-juta-dari-kartu-prakerja-G3Qy91gW1L.jpg
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/320/3071429/6-fakta-kartu-prakerja-berlanjut-di-era-prabowo-5LAWoFWnlP.jpg
6 Fakta Kartu Prakerja Berlanjut di Era Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070348/kartu-prakerja-bisa-angkat-kelas-menengah-yang-turun-kelas-keputusan-di-tangan-prabowo-4Nt2DV8J6p.jpg
Kartu Prakerja Bisa Angkat Kelas Menengah yang Turun Kelas? Keputusan di Tangan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3070248/tembus-18-9-juta-pekerja-program-kartu-prakerja-2025-tunggu-keputusan-prabowo-IAVpzDZ4Ly.jpg
Tembus 18,9 Juta Pekerja, Program Kartu Prakerja 2025 Tunggu Keputusan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3044869/kapan-hasil-pengumuman-prakerja-gelombang-71-cek-di-sini-hI6Z07iP3y.jpg
Kapan Hasil Pengumuman Prakerja Gelombang 71? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/320/3031254/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-70-ditutup-hari-ini-cek-syarat-hingga-cara-daftarnya-ADPe7IIafI.jpg
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 70 Ditutup Hari Ini! Cek Syarat hingga Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement