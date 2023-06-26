Advertisement
HOME FINANCE

Liga 1 Menggerakkan Ekonomi Rp9 Triliun, Sponsor Utama Kembali Dipegang BRI

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:08 WIB
Foto: Dok BRI
Jakarta — Hal ini disampaikan pada press conference yang dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama PT LIB (Liga Indonesia Baru) Ferry Paulus, dan Direktur Surya Citra Media (SCM) Harsiwi Achmad, di Jakarta (26/06/2023).

Dalam sambutannya, Zainudin Amali mengapresiasi atas support dan kepercayaan yang diberikan oleh BRI pada penyelenggaraan BRI Liga 1 musim 2023 – 2024 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Pihaknya berharap BRI Liga 1 musim ini dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat terhibur melihat kompetisi ini.

Zainudin Amali juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong transformasi sepak bola Indonesia, dalam hal ini di dalam tubuh PSSI, terutama tentang governance atau tata kelola agar penyelenggaraan BRI Liga 1 untuk mendapatkan kepercayaan publik. ”Karena apapun yang dikerjakan, apabila publik tidak percaya, maka akan sulit mendapatkan dukungan," tuturnya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kualitas kompetisi ke depannya. Salah satunya adalah penggunaan teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk meningkatkan kualitas pertandingan. Selain itu, PSSI melalui PT Liga Indonesia Baru (LIB) juga mengundang wasit dari Jepang untuk memberi pelatihan wasit.

Erick pun mengajak para suporter untuk sama-sama menjaga kondusivitas sepak bola di Indonesia, yang kompetisinya akan mulai pada bulan depan. Pihaknya mengingatkan suporter sepak bola di Indonesia untuk menjaga keamanan jelang bergulirnya BRI Liga 1 musim 2023-2024.

