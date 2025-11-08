Viral Tirai Jendela Menara Saidah Naik Turun Sendiri

JAKARTA - Menara Saidah kembali jadi sorotan publik. Beredar video yang memperlihatkan tirai jendela di gedung yang sudah kosong sejak 2007, naik turun sendiri.

"Menara Saidah emang udah lama kosong, tapi jendela di lantai tengah malah begini," tulis caption di salah satu akun Instagram @aboutdkj, Jakarta.

"Mungkin angin ya," tulisnya.

Para netizen pun ramai-ramai berkomentar mengenai Menara Saidah. Salah satunya, Menara Saidah menjadi tempat tinggal atau homeless tinggal di menara tersebut.

"Bukan nya banyak homeless yg tinggal di sana sekarang ini...??????????," tulis akun @hen*a_eris*n