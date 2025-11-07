Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menara Saidah Viral Lagi! Tirai Jendela Naik Turun Sendiri Padahal Kosong sejak 2007

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |07:17 WIB
Menara Saidah Viral Lagi! Tirai Jendela Naik Turun Sendiri Padahal Kosong sejak 2007
Menara Saidah Viral Lagi! Tirai Jendela Naik Turun Sendiri Padahal Kosong sejak 2007 (Foto: Tangkapan Layar)
JAKARTA - Menara Saidah viral lagi. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan tirai jendela Menara Saidah naik turun sendiri padahal gedung tersebut sudah kosong sejak 2007.

"Menara Saidah emang udah lama kosong, tapi jendela di lantai tengah malah begini," tulis caption di salah satu akun Instagram @aboutdkj, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

"Mungkin angin ya," tulisnya.

Tirai Jendela Menara Saidah Naik Turun Sendiri
Tirai Jendela Menara Saidah Naik Turun Sendiri

Sementara, para netizen berkomentar mengenai Menara Saidah yang menyebut banyak warga yang tidak punya tempat tinggal atau homeless tinggal di menara tersebut.

"Bukan nya banyak homeless yg tinggal di sana sekarang ini...??????????," tulis akun @hen**a_eris**n

Kemudian netizen menanggap bahwa kejadian tirai jendela di Menara Saidah yang naik turun disebabkan karena angin.

"lagi musim angin, pintu rumah gua aja ngejeblak mulu ngagetin," tulis akun @sua**da**mke**la

"Ya Anginlah, dikit2x dikaitkam dengan mistis, gmn mau jadi Negara Maju," tulis akun @ru**kson**men

Menara Saidah
Menara Saidah
 

Halaman:
1 2
