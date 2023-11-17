Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penyebab Menara Saidah Tidak Dihancurkan

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:20 WIB
Penyebab Menara Saidah Tidak Dihancurkan
Kenapa menara saidah tidak dirubuhkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menara Saidah merupakan gedung kosong yang sudah terbengkalai sejak 2007 silam. Lalu, apa penyebab bangunan tersebut tidak dihancurkan? Yuk, simak ulasannya.

Sebagai informasi, Bangunan dengan romawi ini terletak di tengah kota Jakarta dan memiliki lokasi yang strategis, tepatnya di Pancoran, Jakarta Selatan.

Selain itu, sebagian orang juga menilai bangunan itu cukup menyeramkan karena menyimpan beberapa kisah horor usai ditinggal penghuninya.

Lebih lanjut, Menara Saidah dulunya bernama Menara Drassindo dan memanglah terlihat sangat tinggi serta menyeramkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181919/menara_saidah-M3CF_large.png
Menara Saidah Viral Lagi! Tirai Jendela Naik Turun Sendiri Padahal Kosong sejak 2007
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/470/3065292/4-fakta-gedung-miring-di-jakarta-dari-menara-saidah-hingga-aset-bumn-tT1M9WESBs.jpg
4 Fakta Gedung Miring di Jakarta, dari Menara Saidah hingga Aset BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/470/3065110/kisah-mistis-menara-saidah-sudah-terbengkalai-selama-12-tahun-IrtX815am5.jpg
Kisah Mistis Menara Saidah, Sudah Terbengkalai Selama 12 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/470/3064842/kisah-menara-saidah-gedung-pencakar-langit-jakarta-ditutup-miring-hingga-menyala-merah-HZqdOKFo3U.jpg
Kisah Menara Saidah Gedung Pencakar Langit Jakarta: Ditutup, Miring hingga Menyala Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/470/2979085/dikenal-karena-cerita-horor-ini-kisah-menara-saidah-oXR7mpbuxR.jpg
Dikenal Karena Cerita Horor, Ini Kisah Menara Saidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/470/2930858/waskita-wskt-bangun-gedung-kedubes-india-senilai-rp334-miliar-tertinggi-di-jakarta-4lasTn1uLG.jpg
Waskita (WSKT) Bangun Gedung Kedubes India Senilai Rp334 Miliar, Tertinggi di Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement