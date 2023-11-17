Penyebab Menara Saidah Tidak Dihancurkan

JAKARTA - Menara Saidah merupakan gedung kosong yang sudah terbengkalai sejak 2007 silam. Lalu, apa penyebab bangunan tersebut tidak dihancurkan? Yuk, simak ulasannya.

Sebagai informasi, Bangunan dengan romawi ini terletak di tengah kota Jakarta dan memiliki lokasi yang strategis, tepatnya di Pancoran, Jakarta Selatan.

Selain itu, sebagian orang juga menilai bangunan itu cukup menyeramkan karena menyimpan beberapa kisah horor usai ditinggal penghuninya.

Lebih lanjut, Menara Saidah dulunya bernama Menara Drassindo dan memanglah terlihat sangat tinggi serta menyeramkan.