Menara Saidah Berhenti Beroperasi Kapan?

JAKARTA - Kapan Menara Saidah berhenti beroperasi? Gedung Saidah yang awalnya disewakan untuk perkantoran ini berhenti beroperasi tepatnya di tahun 2007.

Melansir berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab Saidah Abu Bakar Ibrahim sebagai pemilik menutup Menara Saidah.

Salah satunya adalah konstruksi gedung Menara Saidah yang terlihat miring. Kondisi ini dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung.

Konstruksi gedung dianggap bermasalah sejak awal, namun dari pihak pemilik maupun Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan.

Dilansir dari berbagai sumber, menurut pengakuan warga setempat, sempat ada kegiatan renovasi pada pertengahan 2015, tetapi renovasi terhenti setelah berjalan dua bulan.

Sebagai tambahan informasi, Menara Saidah ini dibangun pada tahun 1995 dan rampung pada tahun 1998, memiliki lokasi di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Meski sudah rampung di tahun 1998, Menara Saidah baru diresmikan tiga tahun setelahnya, yakni di tahun 2001.