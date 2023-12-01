Advertisement
PROPERTY

Waskita (WSKT) Bangun Gedung Kedubes India Senilai Rp334 Miliar, Tertinggi di Jakarta

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:26 WIB
Waskita (WSKT) Bangun Gedung Kedubes India Senilai Rp334 Miliar, Tertinggi di Jakarta
Waskita bangun gedung kedubes tertinggi di jakarta (Foto: Waskita)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) gedung Kedutaan Besar tertinggi di Jakarta. Waskita bersama Kedutaan Besar India melakukan groundbreaking gedung dan kawasan pusat kebudayaan Kedutaan Besar India untuk Indonesia yang berlokasi di JL. H. R. Rasuna Said Kav. S-1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta.

Gedung dan kawasan Kedutaan Besar India untuk Indonesia dibangun di atas luas tanah 6.916 m2 dengan total project area 25.006 m2 yang terdiri dari 4 lantai gedung Main Chancery, ASEAN Office, Consular seluas 4.379 m2, 4 lantai gedung Jawaharlal Nehru Indian Culture Centre (JNICC) seluas 3.084 m2 dan 18 lantai gedung Residences dan Consular seluas 16.183 m2. Pekerjaan konstruksi dengan metode pembayaran progress payment ini membutuhkan waktu pekerjaan selama 27 bulan.

Gedung yang akan menjadi gedung Kedutaan Besar tertinggi di Jakarta ini sebelumnya telah dilakukan tandatangan kontrak pekerjaan konstruksi senilai Rp334 miliar antara Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty dengan SVP Building Division Paulus Budi Kartiko pada Jumat, 24 November 2023.

Seremoni groundbreaking ini dihadiri oleh Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty, Sekretaris Kedutaan Besar India Birendra Kumar, Direktur Utama Waskita Karya Mursyid, Direktur Operasi I & QSHE I Ketut Pasek Senjaya Putra, SVP Building Division Paulus Budi Kartiko serta para pejabat Kedutaan Besar India untuk Indonesia.

”Kami bersyukur atas kepercayaan Pemerintah India yang telah menunjuk Waskita untuk mengerjakan gedung Kedutaan Besar India. Perseroan berkomitmen untuk mengerjakan sesuai target waktu dan mutu,” ucapnya SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita, Jumat (1/12/2023).

