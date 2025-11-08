Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |16:04 WIB
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
JAKARTA - Cek penerima BLT Kesra Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang dimulai sejak Senin, 20 Oktober 2025.

Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI), dan juga lewat PT Pos Indonesia.

Total bantuan yang diterima masyarakat sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan, dengan rincian Rp300.000 per bulan yang akan diberikan sekaligus. 

Sasaran dari BLT Kesra ini adalah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Saat ini juga Kementerian Sosial merampungkan proses verifikasi terhadap sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat baru bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya pada triwulan keempat tahun ini tepat sasaran.

18 juta itu merupakan bagian dari total 35,04 juta penerima manfaat bansos reguler untuk triwulan keempat (Oktober, November, Desember) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat sementara atau penambahan dari pemerintah.

Para penerima manfaat bansos untuk program keluarga harapan (PKH) bakal menerima senilai Rp900 ribu dan bantuan sembako secara keseluruhan Rp1,2 juta.

Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan tersebut, cukup siapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Lalu, seperti apa langkah-langkah untuk mengecek-nya? Berikut panduan lengkap cek penerima BLT Kesra Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025:

 

Halaman:
1 2
