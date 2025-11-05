Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Info Terbaru Cek Status Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 di cekbansos.kemensos.go.id

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |21:02 WIB
Info Terbaru Cek Status Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 di cekbansos.kemensos.go.id
Info Terbaru Cek Status Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 di cekbansos.kemensos.go.id. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Info terbaru mengenai cara cek status penerima bansos BLT Kesra Rp900.000 dapat diakses melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Melalui sistem cek bansos Kemensos ini, masyarakat dapat mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima manfaat atau tidak.

Adapun pencarian data penerima manfaat bisa dilakukan sesuai wilayah yang diinputkan. Masyarakat diminta memilih provinsi, kemudian kabupaten atau kota, selanjutnya kecamatan, desa, dan mengisi nama sesuai KTP.

Setelah itu, isi huruf kode dan cari data untuk mengetahui apakah termasuk penerima BLT Kesra atau tidak. Selain BLT Kesra, situs ini juga menampilkan informasi bansos lainnya seperti BPNT, PKH, dan program bantuan sosial lain yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tambahan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) senilai Rp30 triliun yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, dana sebesar Rp30 triliun tersebut memang berasal dari APBN dan telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.

“Ya, anggaran dari kita, dari APBN. Kita kaya kok, jangan lihatnya miskin. Gini-gini kaya juga,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, injeksi anggaran tambahan itu akan langsung mengalir ke masyarakat sehingga diharapkan berdampak positif terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

