HOME FINANCE HOT ISSUE

Bikin Ngakak, Ini Jawaban Kenapa Selalu Ada Gambar Wanita Menari di Uang Rupiah

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:40 WIB
Bikin <i>Ngakak</i>, Ini Jawaban Kenapa Selalu Ada Gambar Wanita Menari di Uang Rupiah
Uang Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gambar wanita menari kerap muncul di pecahan lembar uang Rupiah. Hal ini ramai setelah ada perbincangan melalui sebuah meme yang tersebar di media sosial.

“Baru ngerti kenapa di setiap lembar uang ada wanita menari, karena memang uang bikin wanita bahagia. Coba perhatikan semua mata uangnya, ada wanita menari,” tulis meme tersebut.

Pada meme itu, terlihat beberapa pecahan lembar uang Rupiah yang terdapat gambar wanita menari.

Adapun pecahan uang tersebut yaitu Rp100 Ribu, Rp50 Ribu, Rp20 Ribu, Rp10 Ribu, Rp5000 dan Rp2000.

Sementara, pada uang Rp1000 tidak terdampak gambar wanita menari.

Halaman:
1 2
