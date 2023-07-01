Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Ekonomi Indonesia 2023, Begini Prediksi Sri Mulyani dan Lembaga Keuangan Dunia

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |04:04 WIB
5 Fakta Ekonomi Indonesia 2023, Begini Prediksi Sri Mulyani dan Lembaga Keuangan Dunia
Fakta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan kata Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi terkuat.

Adapun diketahui selama 6 kuartal terakhir, Indonesia tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Dirangkum Okezone, Sabtu (1/7/2023) berikut ini fakta-fakta ekonomi Indonesia.

1. Pertumbuhan ekonomi RI di atas 5%

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi terkuat.

"Kita termasuk negara dengan pertumbuhan terkuat dan persistensi yang tinggi. Kita terus menerus mempertahankan pertumbuhan di atas 5% selama 6 kuartal terakhir," ujarnya.

2. Tanggapan Sri Mulyani

Hal tersebut membuat Menteri Keuangan itu yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat dan di atas 5% pada tahun ini dengan kisaran proyeksi pertumbuhannya di 5,0%-5,3% dan pemerintah optimis target tersebut bisa tercapai.

"Itu masih relatively bisa dijaga. Tak hanya itu, proyeksi dari berbagai lembaga dunia juga menunjukkan hal itu," kata Sri Mulyani.

3. Proyeksi lembaga dunia

Adapun berbagai lembaga dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0% di 2023 dan 5,1% di 2024. Lalu, World Bank memproyeksikannya di 4,9% di 2023 dan 4,9% di 2024.

Kemudian Bloomberg consensus memproyeksikan di 4,9% untuk 2023 dan 5,0% di 2024, sementara OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,7% di 2023 dan 5,1% di 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160765/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-v2D4_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Bikin Kaget, Istana Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160538/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-TM2y_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement