5 Fakta Ekonomi Indonesia 2023, Begini Prediksi Sri Mulyani dan Lembaga Keuangan Dunia

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan kata Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi terkuat.

Adapun diketahui selama 6 kuartal terakhir, Indonesia tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Dirangkum Okezone, Sabtu (1/7/2023) berikut ini fakta-fakta ekonomi Indonesia.

1. Pertumbuhan ekonomi RI di atas 5%

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi terkuat.

"Kita termasuk negara dengan pertumbuhan terkuat dan persistensi yang tinggi. Kita terus menerus mempertahankan pertumbuhan di atas 5% selama 6 kuartal terakhir," ujarnya.

2. Tanggapan Sri Mulyani

Hal tersebut membuat Menteri Keuangan itu yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat dan di atas 5% pada tahun ini dengan kisaran proyeksi pertumbuhannya di 5,0%-5,3% dan pemerintah optimis target tersebut bisa tercapai.

"Itu masih relatively bisa dijaga. Tak hanya itu, proyeksi dari berbagai lembaga dunia juga menunjukkan hal itu," kata Sri Mulyani.

3. Proyeksi lembaga dunia

Adapun berbagai lembaga dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0% di 2023 dan 5,1% di 2024. Lalu, World Bank memproyeksikannya di 4,9% di 2023 dan 4,9% di 2024.

Kemudian Bloomberg consensus memproyeksikan di 4,9% untuk 2023 dan 5,0% di 2024, sementara OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,7% di 2023 dan 5,1% di 2024.