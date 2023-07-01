4 Fakta Harga Ayam Tinggi Bikin Kaget Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga pangan di Pasar Palmerah, Jakarta. Berdasarkan pantauannya kenaikan harga yang cukup tinggi terjadi pada daging ayam.

"Yang naik harga tinggi memang daging ayam biasanya di harga Rp30 (ribu), Rp32 (ribu), ini sudah mencapai Rp50 (ribu)," ujar Jokowi dalam keterangannya di Pasar Palmerah, Jakarta.

Dirinya pun akan segera mencari penyebab terjadinya kenaikan harga daging ayam tersebut. Presiden menyebut kenaikan harga bisa terjadi salah satunya akibat masalah pasokan.

"Entar saya cek. Mungkin ada problem di suplainya, di pasokannya," ungkap Presiden.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Sabtu (1/7/2023) tentang harga ayam tinggi bikin kaget Jokowi.