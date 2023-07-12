12 Juli Diperingati Hari Koperasi, Begini Sejarahnya

JAKARTA – Tanggal 12 Juli diperingati sebagai hari koperasi. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan Kongres Gerakan Koperasi Pertama di Tasikmalaya yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 1947.

Ketika Kongres Koperasi Pertama di Indonesia diadakan di Yogyakarta, kemudian berawal lah diperingati sebagai sejarah hari koperasi Indonesia pada tepatnya tanggal 12 Juli 1947. Pada kongres tersebut juga dihadiri oleh berbagai perwakilan koperasi dari seluruh wilayah Indonesia pada saat itu.

Pada kongres tersebut, para peserta berdiskusi dan membahas beberapa perkembangan di dunia koperasi Indonesia antara lain mengenai gerakan koperasi di Indonesia, tujuan koperasi, serta isu-isu yang dihadapi oleh koperasi saat itu. Tidak hanya itu, Kongres ini juga merupakan upaya untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas antara koperasi-koperasi di Indonesia.

Salah satu tujuan diperingatinya Hari Koperasi Indonesia adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap peran koperasi dalam membantu pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dilansir dari Website resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta,Senin (10/7/2023) tahun 1913, kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil bumi putra dibangkitkan oleh Syarikat Dagang Islam.

Selain itu, tahun 1927 kelompok Studie Club (Persatuan Bangsa Indonesia) mempelopori kegiatan gerakan koperasi sebagai wahana pendidikan ekonomi dan nasionalisme kebangsaan.

Melalui Website resmi Dewan Koperasi Indonesia, saat membahas mengenai Kontribusi Koperasi untuk PDB dalam negeri. Membuktikan kalau koperasi itu membantu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi terhadap PDB Nasional.