HOME FINANCE HOT ISSUE

Satu Data Indonesia, Sri Mulyani: Prosedur Tak Berbelit-belit

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:02 WIB
Satu Data Indonesia, Sri Mulyani: Prosedur Tak Berbelit-belit
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah membentuk Satu Data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan kualitas sekaligus menyederhanakan prosedur pelayanan publik, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Tahun 2023, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan perhatian terhadap capaian juga aspek dalam proses pembentukan SDI.

“Saya sendiri menaruh perhatian khusus pada proses bagaimana agar pembentukan data dari hulu hingga ke hilir dapat dikoordinasikan secara baik karena proses ini melibatkan banyak pihak,” ujar Sri dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga lainnya.

Sesuai instruksi dari Jokowi, SDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus diintegrasikan. Interaksi antara hulu dan hilir perlu dikalibrasi agar menjadi satu service atau satu interface.

Halaman:
1 2
