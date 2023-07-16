6 Fakta Impor KRL Baru dari Jepang Bukan Bekas

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa impor KRL bekas Jepang sudah pasti batal.

Keputusan tersebut setelah dilakukan rapat dengan stakeholder terkait dengan impor KRL bekas dari Jepang.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mengimpor 3 rangkaian KRL baru atau train set kereta.

Hal itu ditujukan untuk menutupi kekurangan rangkaian yang ada.

Berikut fakta mengenai RI yang akan Impor KRL baru:

1. Pemerintah Tetap Mendatangkan Rangkaian Kereta Baru

Kabar tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Adapun keputusan mendatangkan rangkaian KRL dibahas terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengawasan Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Pembangunan (BPKP).

2. Pemerintah Menyepakati Adanya Impor Baru Rangkaian KRL

Keputusannya, pemerintah menyepakati adanya impor rangkaian KRL yang nantinya digunakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Commuter Line.

"Dari hasil rapat rapat yang dilakukan oleh pak Luhut, bersama BPKP, saya juga diundang, Mendag diundang, Menperin diundang, Menhub diundang, keputusannya mengimpor kereta baru, tidak bekas," ungkap Erick saat ditemui wartawan di Istana Negara.