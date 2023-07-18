Panggil Ulang Menhub sebagai Saksi Kasus Suap Jalur Kereta Api, KPK: Ini Penting Siapa yang Berbuat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengatur pemanggilan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi jalur kereta api.

Hal tersebut setelah adanya permintaan Menhub untuk penjadwalan ulang terhadap dirinya yang sempat direncanakan pada Jumat, 14 Juli 2023 kemarin.

Ketua KPK Firli Bahuri menyakini bahwa Menhub akan datang ketika akan dipintai keterangannya pada Jumat lalu.

Akan tetapi Menhub mendapatkan tugas kunjungan ke sejumlah proyek Strategis Nasional.

"Kita di dalam proses kepentingan penyidikan, pasti beliau akan datang, tinggal nanti waktunya kita atur kembali dan saya akan cek kembali kepada penyidik kapan pak Menteri Perhubungan dimintai keterangan," katanya saat ditemui di Gedung KPK, Selasa (18/7/2023).

Firli mengatakan pemanggilan tersebut penting dilakukan guna mendapati kejelasan terkait permasalahan pada kasus yang akan didalami KPK.

"Karena pada prinsipnya memberikan keterangan kepada penyidik itu menjadi penting, kenapa supaya menjadi clear, jelas apa yang terjadi, siapa yang berbuat, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang mengetahui, dan siapa jg yang mengalami," katanya.