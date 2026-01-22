Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kena OTT KPK, Purbaya Rombak Pejabat Pajak Kanwil Jakarta Utara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |13:42 WIB
Kena OTT KPK, Purbaya Rombak Pejabat Pajak Kanwil Jakarta Utara
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pengisian posisi strategis pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, beserta jajaran eselon II lainnya.

Dia menekankan bahwa perombakan jabatan ini merupakan langkah krusial untuk menjaga kepercayaan publik yang sangat besar terhadap instansi pengelola keuangan negara. 

Dia mengingatkan para pejabat terpilih bahwa tanggung jawab yang diemban jauh melampaui sekadar posisi administratif.

“Kepercayaan itu tidak dibangun melalui slogan dan seremonial, melainkan melalui perilaku sehari-hari yang transparan dan akuntabel,” tegas Purbaya di Aula Gedung Pajak Madya, Jakarta, Kamis (22/1).

Dia menggarisbawahi bahwa setiap pejabat yang baru dilantik kini memikul beban untuk menjaga martabat kementerian melalui kepemimpinan yang nyata. 

Dia juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan guna mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

“Kementerian Keuangan sedang dipercaya negara. Pejabat yang dilantik tidak sekadar menggantikan jabatan atau kursi, melainkan mengambil alih kepercayaan seluruh pegawai pajak agar terus bekerja menjaga marwah Kementerian Keuangan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
