Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp90 Triliun dari Inggris

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |07:49 WIB
Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp90 Triliun dari Inggris
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan rangkaian kunjungan kerjanya di Inggris dengan membawa sejumlah oleh-oleh capaian konkret yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional pada Rabu (21/1/2026). Mulai dari komitmen investasi miliaran poundsterling, kerja sama strategis di sektor maritim, hingga penguatan pendidikan tinggi.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan sepanjang berada di Inggris, Presiden Prabowo menjalani sejumlah pertemuan penting, termasuk dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III.

“Jadi hari ini tanggal 21 Januari 2026, Bapak Presiden sudah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris. Jadi ada beberapa pertemuan, yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer,” ujar Seskab Teddy kepada awak media di Bandar Udara Stansted, London, Inggris.

Dari pertemuan tersebut, terdapat tiga kesepakatan utama yang menjadi hasil signifikan kunjungan Presiden Prabowo. Pertama, komitmen investasi dari Inggris sebesar 4 miliar poundsterling atau setara sekitar Rp90 triliun. Kedua, penguatan kerja sama di bidang maritim. Ketiga, kerja sama pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di Indonesia.

“Nah yang menariknya begini, jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan memperkerjakan sekitar 600 ribu orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia,” ungkap Seskab Teddy.

Selain sektor ekonomi dan maritim, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan tinggi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196044/rosan-TpMk_large.jpg
Dunia Gonjang-ganjing, Danantara Susun Strategi Tarik Investasi untuk Tanam Modal di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196014/rosan-pfql_large.jpg
Rosan Ungkap Misi Indonesia di WEF 2026 Davos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194519/apbn_defisit_di_2025-z3U8_large.jpg
Defisit APBN 2025 Hampir Sentuh 3 Persen, BKPM: Itu Bukan Persoalan Investasi Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194515/investasi_di_indonesia-A5Xr_large.jpg
NVIDIA Pilih Investasi di Malaysia, BKPM Akui Lulusan Magister RI Lebih Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194498/ri_kejar_investasi-PDvq_large.jpg
Kejar Target Investasi Rp2.100 Triliun di 2026, BKPM Andalkan Danantara dan Forum WEF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement