HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketika Luhut Pusing Banyak Pelabuhan Tikus di Indonesia, Tobat-Tobat!

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |04:02 WIB
Ketika Luhut Pusing Banyak Pelabuhan Tikus di Indonesia, Tobat-Tobat!
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)




JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih banyak menemui masalah soal pelabuhan tikus.

Di mana pelabuhan tikus itu masih menjadi ladang penyelundupan ilegal.

Maka dari itu, dia mengupayakan sistem pelabuhan yang transparan melalui program digitalisasi.

Hal ini yang membuat negara mengalami kerugian hingga triliunan Rupiah. Sebab pelabuhan tikus di Indonesia mencapai seribuan.

"Yang menjadi masalah kita jumlah pelabuhan banyak sekali. Kita memang ada target 34 pelabuhan yang mau kita perbaiki dan itu sekarang bagus," katanya dalam acara Bincang Stranas PK, Selasa, 18 Juli 2023.

"Tapi kita kalau dilihat dengan pelabuhan kecil tempat penyelundupan itu yang kita tobat-tobat. Di mana ada seribu sekian pelabuhan lain. Saya juga pusing lihat itu pelabuhan tikus," tambahnya.

