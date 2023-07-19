Daftar Harta Kekayaan Menteri, Wamen dan Wantimpres Baru Jokowi! Ada yang Punya Rp6,7 Triliun

JAKARTA - Delapan pejabat baru pilihan Presiden Jokowi telah dilantik di Istana Presiden, pada Senin 17 Juli 2023.

8 pejabat baru itu terdiri dari 1 menteri, 5 orang wakil menteri dan 2 orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sejumlah pejabat yang dilantik Jokowi itu sudah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 62P/2023 tentang pengangkatan Menteri Komunikasi Informatika Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 dan juga Keputusan Presiden RI Nomor 32M/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Lantas berapa harta kekayaan mereka? Dirangkum Okezone, Rabu (19/7/2023), berikut daftar harta kekayaan pejabat baru pilihan Jokowi:

Menteri

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024. Sebelumnya, Budi Arie merupakan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Budi telah melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK) pada saat menjabat sebagai Wamendes pada 28 Februari 2023 lalu untuk tahun periodik 2022. Dari laporan tersebut, Budi tercatat memiliki harta sebesar Rp101 miliar

Wakil Menteri

1. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Nugraha Mansury

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN), Pahala menyampaikan kekayaannya pada 31 Desember 2021 sebesar Rp276 miliar. Kemudian, untuk periode 31 Desember 2022, jumlah hartanya turun sekitar Rp26 miliar atau menjadi Rp250 miliar.