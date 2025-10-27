4 Fakta Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 30 Oktober 2025

JAKARTA - Kebijakan diskon listrik 50 persen PLN kembali berlaku. Diskon listrik ini berupa promo diskon tambah daya listrik 50 persen yang berlaku sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025.

PT PLN (Persero) kembali memberlakukan promo diskon tambah daya listrik 50% untuk seluruh pelangggan untuk memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 melalui program spesial bertajuk Oktober Optimal Tambah Daya (OOTD).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta diskon listrik 50 persen PLN hingga 30 Oktober 2025, Jakarta, Senin (27/10/2025).

1. Diskon Listrik untuk Seluruh Pelanggan



Promo diskon tambah daya listrik 50% dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

"Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau," ujar Adi.

2. Pelanggan Hemat Biaya Penyambungan

Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50% dari biaya normal.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250.