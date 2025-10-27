Cara dan Link Resmi Daftar BLT Kesra 2025 Rp900.000

JAKARTA - Cara dan link resmi daftar BLT Kesra 2025 Rp900.000. Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 sebesar Rp900.000 sejak Senin 20 Oktober 2025. Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat.

BLT ini disalurkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025. Namun langsung disalurkan sekaligus sehingga masyarakat mendapatkan total BLT Rp900.000.

BLT ini disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia yang diberikan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di desil 1-4 DTSEN.

"Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin 20 Oktober dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000," kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Proses pengecekan status penerima BLT Rp900.000 bisa dilakukan secara mudah hanya menggunakan NIK KTP secara online, baik melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dan aplikasi Cek Bansos. Berikut ini caranya:

1. Cek Penerima BLT Kesra di Situs Kemensos

- Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id

- Isi data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap)

- Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar.

- Klik “Cari Data”

- Situs akan menampilkan status penerimaan bantuan beserta periode penyalurannya

2. Cek Penerima BLT Kesra di Aplikasi Cek Bansos

- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store

- Pilih menu “Cek Bansos”

- Masukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap)

- Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk di aplikasi

- Tekan tombol “Cari Data” untuk melihat hasil

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan (BLT), dan status penyalurannya.

Cara Daftar BLT Kesra Rp900.000

Masyarakat perlu mengetahui syarat penerima BLT Kesra seperti masuk dalam desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika masyarakat masuk kategori tersebut tetapi belum mendapatkan bantuan, bisa mengajukan usulan agar tercatat sebagai calon penerima manfaat BLT.

- Desil 1: Masyarakat dengan 10 persen tingkat kesejahteraan terendah, termasuk kategori sangat miskin atau miskin ekstrem.

- Desil 2-4: Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, termasuk kategori miskin, rentan miskin, hingga hampir miskin dan pas-pasan.