HOME FINANCE

Grebeg UMKM DIY 2023: Mendorong DIY sebagai Episentrum UMKM Global

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:56 WIB
Yogyakarta-Dalam rangka meningkatkan sinergi, kreativitas, dan digitalisasi UMKM DIY sebagai upaya mendorong UMKM lokal yang lebih inovatif untuk menembus pasar global, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY (KPw BI DIY) menyelenggarakan Grebeg UMKM DIY 2023 dengan mengusung tema “Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi Pengembangan UMKM menuju DIY sebagai Episentrum UMKM Global”.

Grebeg UMKM DIY 2023 merupakan strategic flagship event yang diinisiasi oleh KPw BI DIY sejak tahun 2017. Memasuki tahun ke-7, Grebeg UMKM DIY 2023 kembali bersinergi dengan Pemda DIY, Dekranasda DIY, maupun stakeholders terkait sebagai wujud kontribusi dalam mengimplementasikan bauran kebijakan utama Bank Indonesia- Nasional di daerah secara terintegrasi yang berbasis stability, growth, & inclusion.

 

Selain itu, sebagai bentuk dukungan KPw BI DIY dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2023, Gernas Bangga Buatan Indonesia (GBBI), Gernas Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI), Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), tahun ini Grebeg UMKM terasa lebih spesial karena juga merupakan bagian dari side event Keketuaan ASEAN 2023.

Selebrasi Pembukaan Grebeg UMKM DIY 2023 diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Juli 2023 di Grand Atrium, Pakuwon Mall Yogyakarta yang dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Filianingsih Hendarta, Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY Bapak Tri Saktiyana, Ketua Harian Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu (GKBRAy) Adipati Paku Alam X, Pimpinan Satuan Kerja di Bank Indonesia baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Dalam Negeri, Unsur Pimpinan Daerah, Lembaga, Asosiasi, serta Media Massa. Selain itu, turut hadir pula secara daring Bapak Sandiaga S. Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Halaman:
1 2 3
