Harga Tanah di Jakarta Tak Akan Turun meski Ibu Kota Pindah ke Kaltim

JAKARTA - Harga tanah di Jakarta dan wilayah sekitarnya akan tetap mahal walaupun ibu kota pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Harga tanah di Jakarta akan susah turun, karena Jakarta dirancang sebagai pusat komersial," ujar Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam paparan secara daring dikutip Antara.

BACA JUGA:

Tidak hanya itu, Ferry juga menambahkan kalau pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara itu hanya akan memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Sarana infrastruktur yang sudah di bangun di Jakarta sendiri akan terus dilanjutkan, seperti LRT Jabodebek yang akan beroperasi melayani kawasan Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya.

BACA JUGA:

Kemudian akan ada pengembangan jalur kereta MRT yang dilanjutkan dari barat ke timur.

"Artinya orang-orang yang mencari nafkah di Jakarta pasti akan tetap banyak. Dengan demikian, Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat komersial dan bisnis sehingga tetap mempertahankan daya tariknya seperti Kuala Lumpur, Malaysia," kata Ferry.