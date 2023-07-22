7 Fakta Project S TikTok Disoroti Jokowi, Rugikan UMKM!

JAKARTA - Project S TikTok menjadi sorotan karena membuat ancaman bagi UMKM lokal Indonesia. Hal ini yang membuat data produk laris manis di suatu negara.

Di mana, suatu produk yang akan diproduksi di China dan dipasangkan kembali via Tiktok Shop. Dirangkum dari Okezone Jakarta, Sabtu (22/7/2023), berikut faktanya.

1. Disoroti Jokowi

Menanggapi persoalan ini yang membuat Presiden Joko Widodo memberikan tugas baru kepada Menkominfo Budi Arie Setia dan Wamenkominfo Nezar Patria untuk memantau media sosial (medsos) dan e-Commerce, termasuk fenomena Project S yang diluncurkan TikTok yang menuai polemik.

Ia mengimbau agar Kementrian Perdagangan (Kemendag) untuk menggenjot revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendang Nomor 50/2020 untuk melindungi UMKM lokal dari potensi bahaya Project S Tiktok.

2. Zaman Semakin Canggih

Perkembangan zaman, teknologi atau platfrom semakin berkembang di dunia bisnis dalam perdagangan daring pun perlu diatur secara menyeluruh.