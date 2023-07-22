Sri Mulyani Dijuluki Menkeu Suka Utang, Begini Jawabannya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dijuluki sebagai Menkeu suka 'ngutang'.

Hal ini membuat Sri secara langsung memberikan tanggapan atas julukan tersebut.

"Jadi kalau di ruangan ini ada yang ngomong 'wah Bu Menkeu ini ngutang melulu', Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget," ungkap Sri dalam IDE Conference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Sri memaparkan bahwa saat ini berbagai aspek ikut memberi pilihan instrumen dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks.

Maka dari itu, Sri menegaskan tidak terdapat indikasi penyelewengan dalam manajemen utang.