HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Dijuluki Menkeu Suka Utang, Begini Jawabannya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |03:02 WIB
Sri Mulyani Dijuluki Menkeu Suka Utang, Begini Jawabannya
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dijuluki sebagai Menkeu suka 'ngutang'.

Hal ini membuat Sri secara langsung memberikan tanggapan atas julukan tersebut.

 BACA JUGA:

"Jadi kalau di ruangan ini ada yang ngomong 'wah Bu Menkeu ini ngutang melulu', Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget," ungkap Sri dalam IDE Conference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Sri memaparkan bahwa saat ini berbagai aspek ikut memberi pilihan instrumen dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks.

 BACA JUGA:

Maka dari itu, Sri menegaskan tidak terdapat indikasi penyelewengan dalam manajemen utang.

Halaman:
1 2
