HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 8 Uang Koin Khusus Indonesia Ada Pecahan Rp850 Ribu hingga Dibuat dari Emas

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |05:01 WIB
Daftar 8 Uang Koin Khusus Indonesia Ada Pecahan Rp850 Ribu hingga Dibuat dari Emas
Ilustrasi uang. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) pernah menerbitkan beberapa uang koin khusus.

Meski koin, nilainya beragam bahkan ada yang sampai Rp850.000.

 BACA JUGA:

Adapun 8 uang koin khusus Indonesia tersebut di antaranya, Sabtu (22/7/2023):

1. Uang Koin Khusus Rp10.000 - Children of The World

Uang koin ini memiliki gambar muka Lambang Negara Burung Garuda yang diterbitkan 1987. Sedangkan gambar belakangnnya, kegiatan pramuka dalam penanaman sejuta pohon.

 BACA JUGA:

Bahan uang koin ini perak kadar 0,925 dengan berat 28,28 gram.

2. Uang Koin Khusus Rp150.000 - The Children of The World

Gambar muka koin ini sama dengan uang koin khusus Rp10.000. Namun untuk bagian belakang, anak laki-laki bermain kuda lumping.

Bahannya juga logam emas kadar 0,999 dengan berat 6,22 gram.

Halaman:
1 2
