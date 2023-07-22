Daftar 8 Uang Koin Khusus Indonesia Ada Pecahan Rp850 Ribu hingga Dibuat dari Emas

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) pernah menerbitkan beberapa uang koin khusus.

Meski koin, nilainya beragam bahkan ada yang sampai Rp850.000.

Adapun 8 uang koin khusus Indonesia tersebut di antaranya, Sabtu (22/7/2023):

1. Uang Koin Khusus Rp10.000 - Children of The World

Uang koin ini memiliki gambar muka Lambang Negara Burung Garuda yang diterbitkan 1987. Sedangkan gambar belakangnnya, kegiatan pramuka dalam penanaman sejuta pohon.

Bahan uang koin ini perak kadar 0,925 dengan berat 28,28 gram.

2. Uang Koin Khusus Rp150.000 - The Children of The World

Gambar muka koin ini sama dengan uang koin khusus Rp10.000. Namun untuk bagian belakang, anak laki-laki bermain kuda lumping.

Bahannya juga logam emas kadar 0,999 dengan berat 6,22 gram.