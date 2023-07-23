6 Fakta Cakra Khan hingga Sumber Kekayaannya yang Dapat Pujian dari Juri America's Got Talent

JAKARTA – Cakra Khan memiliki nama asli Cakra Konta Paryaman. Dia adalah seorang musisi yang mulai melejit kariernya pada 2012. Lagu pertamanya adalah ‘Harus Terpisah’.

Belakangan ini nama Cakra Khan kembali melambung setelah dia tampil di Audisi America's Got Talent (AGT) 3 pada Selasa, 18 Juli 2023. Adapun penampilan Cakra Khan ditayangkan esoknya pada Rabu, 19 Juli. Sejak saat itu, banyak rekan terdekat hingga netizen yang mendukungnya. Bahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun turut memberikan responsnya, atas keberhasilan Cakra Khan mencapai panggung audisi pencarian bakat penuh gengsi berskala Internasional tersebut.

Dirangkum oleh Okezone (21/7/2023), berikut 6 fakta Cakra Khan hingga sumber kekayaannya:

1. Motivasi Cakra Khan

Perjuangan Cakra Khan hingga berhasil mengikuti ajang pencarian bakat AGT merupakan wujud penghormatan untuk mendiang Ayahnya. Dia menyinggung soal Ayahnya dahulu yang tidak pernah menyerah untuk membawa Cakra ke setiap kontes bernyanyi yang ada.

2. Keinginan Cakra Khan

Ketika berhasil membuat para juri AGT melakukan standing ovation atas penampilannya. Cakra Khan ditanyai oleh juri AGT akan menggunakan uang hadiahnya untuk apa, jika berhasil menjuarai kontes tersebut.

"Aku ingin memiliki penampungan hewan (animal shelter)," jawab Cakra Khan.

Hadiah dari juara America’s Got Talent ini sendiri adalah uang sebesar USD1 juta atau setara dengan Rp15 miliar (kurs Rp15.018 per USD)

3. Vokalis

Sebagai seorang penyanyi aktif dari 2012 hingga 2023. Cakra Khan sudah memenangkan berbagai penghargaan nasional. Dia memenangkan penghargaan dari 100% Ampuh Awards (2013), terpilih sebagai Penyanyi Solo Pria Pop Terbaik dari Anugerah Musik Indonesia (2013), Vokal Terbaik Artis Baru Lelaki dari Anugerah Musk Indonesia (2013), Penyanyi Favorit dari Nickelodeon Indonesia Kids' Choice Awards (2013) dan banyak lainnya. Tidak heran bila dia mendapat banyak uang dari industri musik tanah air di Indonesia.