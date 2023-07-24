7 Fakta Mario Teguh dari Kontroversi hingga Diduga Lakukan Penipuan

JAKARTA- Mario Teguh seorang motivator dan konsultan yang memiliki julukan “sahabat anak” tengah menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya dirinya diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang bersama istrinya dengan nominal Rp5 miliar.

Hal itu membuat banyak media yang membahas mengenai pria kelahiran 1956 itu.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menarik terkait Mario Teguh dan kontroversinya yang telah, Senin (24/7/2023):

1. Motivator dengan Jargon Super

Mario Teguh dikenal sebagai motivator dengan jargon super yang pernah hits pada masanya. Ketika menapaki masa jaya, Mario Teguh diisukan menerima bayaran senilai Rp150 juta per jam.

2. Pembawa Acara Program “Golden Ways”

Program Mario Teguh di salah satu stasiun televisi swasta yakni Golden Ways menjadi program yang berhasil melambungkan namanya di kalangan motivator.

3. Tidak Mengakui Anak Kandung

Ario Kiswinar yang mengaku sebagai anak kandung dari Mario Teguh ternyata terbukti benar adanya. Tanggapan Mario Teguh yang tidak mengakui anak kandungnya menjadi awal mula merosotnya karir motivator asal Makassar tersebut.

4. Terjerumus Kasus Trading Net89

Akhir tahun 2022, Mario Teguh diperiksa pihak polisi terkait kasus robot trading Net89. Namun Mario Teguh menepis kabar tersebut dan menjelaskan bahwa ia tidak masuk ke dalam member aktif bahkan tidak memiliki akunya.