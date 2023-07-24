Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Mario Teguh dari Kontroversi hingga Diduga Lakukan Penipuan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:48 WIB
7 Fakta Mario Teguh dari Kontroversi hingga Diduga Lakukan Penipuan
Fakta Kontroversi Mario Teguh. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA- Mario Teguh seorang motivator dan konsultan yang memiliki julukan “sahabat anak” tengah menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya dirinya diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang bersama istrinya dengan nominal Rp5 miliar.

Hal itu membuat banyak media yang membahas mengenai pria kelahiran 1956 itu.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menarik terkait Mario Teguh dan kontroversinya yang telah, Senin (24/7/2023):

1. Motivator dengan Jargon Super

Mario Teguh dikenal sebagai motivator dengan jargon super yang pernah hits pada masanya. Ketika menapaki masa jaya, Mario Teguh diisukan menerima bayaran senilai Rp150 juta per jam.

2. Pembawa Acara Program “Golden Ways”

Program Mario Teguh di salah satu stasiun televisi swasta yakni Golden Ways menjadi program yang berhasil melambungkan namanya di kalangan motivator.

3. Tidak Mengakui Anak Kandung

Ario Kiswinar yang mengaku sebagai anak kandung dari Mario Teguh ternyata terbukti benar adanya. Tanggapan Mario Teguh yang tidak mengakui anak kandungnya menjadi awal mula merosotnya karir motivator asal Makassar tersebut.

4. Terjerumus Kasus Trading Net89

Akhir tahun 2022, Mario Teguh diperiksa pihak polisi terkait kasus robot trading Net89. Namun Mario Teguh menepis kabar tersebut dan menjelaskan bahwa ia tidak masuk ke dalam member aktif bahkan tidak memiliki akunya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/612/3169601//lisa_mariana-2oeS_large.jpg
Daftar Artis dan Selebgram yang Pernah Tes DNA seperti Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3166133//lisa-tIHm_large.jpg
Viral Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen Doakan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546//petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/612/3138629//viral_acara_perpisahan_sekolah_tampilkan_dj_seksi-9eND_large.jpeg
Viral Acara Perpisahan Sekolah Tampilkan DJ Seksi, Bikin Geram Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135310//viral_guru_di_bandung_beri_tugas_menggambar_organ_reproduksi-hj08_large.jpeg
Viral Guru di Bandung Beri Tugas Menggambar Organ Reproduksi, Tuai Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/337/3130214//ketua_mui_bidang_fatwa_kh_asrorun_niam_sholeh-fsaB_large.jpg
Ketua MUI Minta Stop Penghinaan Atas Nama SARA, Jangan Beri Ruang untuk Saling Benci
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement