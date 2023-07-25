Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

8 Uang Koin Kuno Paling Dicari, Ada yang Dihargai Rp100 Juta

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |07:46 WIB
8 Uang Koin Kuno Paling Dicari, Ada yang Dihargai Rp100 Juta
Uang koin. (Foto: BI)
JAKARTA - Uang koin menjadi incaran para kolektor. Sehingga uang koin tersebut diberi harga yang begitu tinggi.

Koin kuno merupakan mata uang berbentuk koin yang telah terbit dengan jangka waktu lama, bahkan dapat mencapai ratusan tahun lalu. Kelangkaan koin kuno menjadi daya tarik tersendiri bagi para kolektor, sehingga mereka rela membayar ratusan juta rupiah hanya untuk satu keping koin kuno.

Bedasarkan informasi dari Okezone, berikut daftar harga koin kuno dengan nilai yang fantastis.

1. Uang Logam Gambar Kelapa Sawit (1993)

Uang koin yang menjadi incaran para kolektor yakni uang logam gambar kelapa sawit keluaran tahun 1993. Bank Indonesia (BI) sampai pada saat ini belum menarik peredaran uang logam terebut, namun keberadaan uang koin sangat langka sehingga sulit dicari. Sebab kelangkaanya maka harga untuk satu keping koin ini tembus senilai Rp100 juta.

2. Uang Koin Rp25 (1991)

Uang koin Rp25 keluaran tahun 1991 juga menjadi incaran para kolektor. Uang koin dengan gambar buah pala ini dijual seharga ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah melalui laman jual beli online.

