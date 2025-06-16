5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta

JAKARTA - Uang koin bergambar kelapa sawit pecahan Rp1.000 sempat bikin heboh masyarakat, setelah sempat dijual hingga tembus harga Rp100 juta di sejumlah platform dagang online. Kini, koin tersebut masuk kategori uang langka yang diburu kolektor karena desain cetaknya yang tergolong spesial.



Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 Tahun 2023, uang koin kelapa sawit pecahan Rp1.000 tahun emisi 1993 resmi dicabut dari peredaran mulai 1 Desember 2023. Kebijakan ini diberlakukan langsung oleh Bank Indonesia (BI).



Pencabutan uang logam ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa edarnya yang sudah cukup lama, serta perkembangan teknologi bahan dan material uang logam. Mulai 1 Desember 2023, koin kelapa sawit pecahan Rp1.000 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Berikut ini Okezone merangkum 5 cara menjual uang koin kelapa sawit pecahan Rp1.000, Senin (16/6/2025).



1. Jual ke Kolektor Uang Kuno

Cara paling umum adalah menjualnya langsung kepada kolektor uang kuno. Setiap kolektor biasanya punya preferensi tersendiri, jadi pastikan kamu menjelaskan kondisi koin secara detail. Penawaran harga pun bisa bervariasi tergantung minat dan kebutuhan sang kolektor.



2. Jual di Media Sosial

Cara kedua, bisa dengan menjualnya melalui media sosial seperti Facebook, X, Instagram, maupun Tiktok untuk berjualan.



3. Jual ke Pedagang Uang Kuno

Cara ketiga, dengan menjual koin kelapa sawit ini kepada pedagang uang kuno yang biasa berjualan di pinggir jalanatau sudut-sudut kota tertentu. Jika kondisi koin masih bagus dan termasuk kategori langka, bukan tak mungkin harga jualnya bisa cukup tinggi.



4. Jual di E-commerce

Cara keempat, yaitu dengan menjualnya melalui situs e-commerce dan memastikan detail dari uang kuno yang ditawarkan tercantum dengan jelas. Gunakan kualitas foto terbaik dan sertakan harga jual yang masuk akal.



5. Jual ke Komunitas Penggemar Uang Kuno

Cara kelima untuk menjualnya kepada komunitas penggemar uang kuno. Biasanya, di dalamnya terdapat banyak kolektor uang kuno dengan preferensi yang berbeda.