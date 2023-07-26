Advertisement
HOME FINANCE

Semakin Diminati Investor, Penjualan ORI023 di BRI Naik Hingga 2 Kali Lipat

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:46 WIB
Semakin Diminati Investor, Penjualan ORI023 di BRI Naik Hingga 2 Kali Lipat
Foto: Dok Bank BRI
A
A
A

JAKARTA – Permintaan investor terhadap surat utang negara atau Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI023 dikonfirmasi mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Senin, 17 Juli 2023 lalu. Pemerintah yang awalnya menetapkan target sebesar Rp20 triliun, kemudian naik menjadi Rp25 triliun, dan terakhir naik menjadi Rp28,9 triliun.

Kenaikan itu juga terlihat pada minat investor yang membeli ORI023 melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Tercatat realisasi penjualan ORI023 mencapai angka Rp2,07 triliun atau meningkat 2 kali lipat dari ORI sebelumnya (ORI022 Rp1,01 Triliun).

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani merincikan, penjualan yang paling diminati adalah tenor 3 tahun (ORI023 – T3) yakni sebesar Rp1,51 triliun, lebih banyak dibanding penjualan tenor 6 tahun (ORI023 – T6) di angka Rp556 miliar.

“Alasannya karena untuk jangka waktunya masih terbilang tidak terlalu panjang, dengan kupon yang masih cukup menarik di atas rata-rata suku bunga deposito perbankan. Tingginya minat investor membeli ORI023 disebabkan faktor keamanan dan tingkat kupon yang menarik yaitu 5,90 persen untuk tenor 3 tahun dan 6,10 persen untuk tenor 6 tahun. Selain itu tarif Pph final ORI023 relatif rendah yaitu sebesar 10 persen,” ucap Handayani.

“ORI023 juga bersifat tradable (dapat diperjualbelikan) sehingga nanti investor juga dapat menjual ORI023 sebelum jatuh tempo di pasar sekunder. Keuntungan lainnya adalah ORI023 bisa di jadikan agunan kredit,” katanya.

Halaman:
1 2
