Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial

Pegadaian resmi meluncurkan aplikasi terbarunya, Tring! di Ballroom The Gade Tower, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (Foto: dok Pegadaian)

JAKARTA - Pegadaian resmi meluncurkan aplikasi terbarunya, Tring! di Ballroom The Gade Tower, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Peresmian aplikasi ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, bersama CEO Group BRI Hery Gunardi, Komisaris PT Pegadaian Sudarto, serta Wakil Direktur Utama PT Pegadaian Budi Wahju Soesilo.

Kehadiran Isyana Sarasvati sebagai face of brand dari Tring! by Pegadaian turut melengkapi acara, sekaligus berbagi pandangannya tentang investasi yang kini menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda.

Aplikasi ini hadir sebagai solusi digital terbaru yang memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi finansial dalam satu genggaman.

Mengusung konsep “1 User ID, Semua Kebutuhan”, aplikasi ini memungkinkan registrasi dan verifikasi cukup sekali untuk membuka akses ke beragam layanan secara praktis.

Mulai dari investasi emas, gadai, hingga pembiayaan, kini semuanya dapat diakses dengan cepat dan praktis melalui smartphone. Dengan adanya aplikasi Tring! by Pegadaian, nasabah memiliki kendali penuh atas transaksi mereka.