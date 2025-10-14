Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |16:54 WIB
Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial
Pegadaian resmi meluncurkan aplikasi terbarunya, Tring! di Ballroom The Gade Tower, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Pegadaian resmi meluncurkan aplikasi terbarunya, Tring! di Ballroom The Gade Tower, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Peresmian aplikasi ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, bersama CEO Group BRI Hery Gunardi, Komisaris PT Pegadaian Sudarto, serta Wakil Direktur Utama PT Pegadaian Budi Wahju Soesilo.

Kehadiran Isyana Sarasvati sebagai face of brand dari Tring! by Pegadaian turut melengkapi acara, sekaligus berbagi pandangannya tentang investasi yang kini menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda.

Aplikasi ini hadir sebagai solusi digital terbaru yang memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi finansial dalam satu genggaman.

Mengusung konsep “1 User ID, Semua Kebutuhan”, aplikasi ini memungkinkan registrasi dan verifikasi cukup sekali untuk membuka akses ke beragam layanan secara praktis.

Mulai dari investasi emas, gadai, hingga pembiayaan, kini semuanya dapat diakses dengan cepat dan praktis melalui smartphone. Dengan adanya aplikasi Tring! by Pegadaian, nasabah memiliki kendali penuh atas transaksi mereka. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177162//nusantara_regas_terima_kargo_lng_ke_30_tahun_2025-fOIi_large.jpeg
Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177138//ilustrasi_top_up_game-9khD_large.jpg
Top Up Boy, Solusi Top Up Game yang Hemat dan Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177092//bri_perluas_akses_kredit_program_perumahan-UujA_large.jpeg
Dukung Asta Cita lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/623/3177086//museum_uph-7xgk_large.jpg
Kemenbud RI Tetapkan Museum UPH sebagai Bagian dari Museum Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176904//bri_raih_the_best_contact_center_indonesia-HvZG_large.jpeg
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176868//chief_representative_meat_and_livestock_australia-WKjx_large.jpg
Soroti Pentingnya Zat Besi, MLA Kampanyekan Konsumsi Daging Merah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement