Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Menteri Pertama yang Akan Tinggal di IKN

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |03:20 WIB
Ini Menteri Pertama yang Akan Tinggal di IKN
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dirinya akan menjadi Menteri pertama di Kabinet Indonesia Maju yang menempati Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendatang.

"Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN walaupun mungkin cuma berapa bulan," kata Basuki saat memberikan sambutan dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta.

Basuki menjelaskan bahwa untuk sampai ke IKN, pihaknya telah membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur membentang sepanjang 99,35 Km.

Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan.

Dia mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol tersebut ditujukan untuk memperlancar perjalanan menuju IKN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement