Ini Menteri Pertama yang Akan Tinggal di IKN

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dirinya akan menjadi Menteri pertama di Kabinet Indonesia Maju yang menempati Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendatang.

"Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN walaupun mungkin cuma berapa bulan," kata Basuki saat memberikan sambutan dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta.

Basuki menjelaskan bahwa untuk sampai ke IKN, pihaknya telah membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur membentang sepanjang 99,35 Km.

Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan.

Dia mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol tersebut ditujukan untuk memperlancar perjalanan menuju IKN.